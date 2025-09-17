DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1782 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Kursverlauf

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit negativen Vorzeichen

18.09.25 20:25 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 342,08 USD.

Die Visa-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 342,08 USD abwärts. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 339,57 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 321.992 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 268,24 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,59 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

