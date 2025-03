Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 338,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 338,29 USD. Mit einem Wert von 336,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 173.419 Visa-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 366,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 25,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 393,00 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 8,63 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,30 USD je Visa-Aktie.

