Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Visa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 367,42 USD zu.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 367,42 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 367,42 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 363,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 179.129 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2025 bei 367,42 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,21 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 USD je Visa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 387,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,33 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Visa am 29.07.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,33 USD je Aktie.

