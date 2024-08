Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 267,10 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 267,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 266,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 118.420 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 290,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Bei einem Wert von 227,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 14,71 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 318,50 USD an.

Visa ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

