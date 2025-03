Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 341,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 341,28 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 342,14 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 149.205 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,53 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Mit Abgaben von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 393,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 30.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 9,51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,63 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,29 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

