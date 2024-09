Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 285,10 USD.

Mit einem Wert von 285,10 USD bewegte sich die Visa-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 287,00 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 284,83 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 285,50 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.235.562 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 293,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,09 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 318,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q4 2024 wird am 22.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

