Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 337,73 USD nach.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 337,73 USD ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 336,00 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,70 USD. Bisher wurden via New York 1.428.025 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 252,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 USD je Visa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 393,00 USD.

Am 30.01.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,29 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

