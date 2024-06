Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag schwächer

Visa im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 275,98 USD abwärts.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 275,98 USD ab. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 275,51 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.836.132 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 5,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2023 bei 225,58 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 18,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 325,00 USD.

Am 23.04.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7,99 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

