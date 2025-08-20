Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 341,36 USD ab.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 341,36 USD nach. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 339,96 USD ab. Bei 342,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 119.535 Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach oben. Bei 265,34 USD erreichte der Anteilsschein am 24.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,27 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

