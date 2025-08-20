DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagabend ohne große Veränderung

21.08.25 20:24 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Visa. Mit einem Kurs von 343,60 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
296,60 EUR 1,85 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Visa-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 343,60 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 344,52 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 339,96 USD. Mit einem Wert von 342,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 305.771 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.08.2024 (265,34 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 22,78 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 12,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

