Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 271,26 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 271,26 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 270,81 USD. Bei 274,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 394.477 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 293,07 USD. 8,04 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 227,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 318,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.07.2024. Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,90 Mrd. USD – ein Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

