Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 284,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Bei 285,00 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 284,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 114.108 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 293,07 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 228,04 USD. Mit einem Kursverlust von 19,72 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 318,50 USD.

Am 23.07.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,90 Mrd. USD – ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Visa am 29.10.2024 vorlegen. Visa dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,92 USD je Visa-Aktie belaufen.

