Visa Aktie News: Visa gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie legte um 27.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 192,90 EUR zu. Bei 195,40 EUR erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.361 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 213,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,82 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Visa veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.189,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.729,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Visa am 26.07.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa- und MasterCard-Aktien dennoch fester: Britische Aufsicht untersucht Gebührengestaltung von Visa und MasterCard

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com