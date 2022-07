Visa Aktie News: Visa am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 28.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 205,70 EUR. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 204,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 886 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 214,70 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach oben. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.07.2022 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.275,00 USD – ein Plus von 26,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 5.729,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Visa-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie dennoch leichter: Visa steigert Gewinn

Ausblick: Visa legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Visa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com