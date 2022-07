Visa Aktie News: Visa am Nachmittag Verlust reich

Die Visa-Aktie wies um 28.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 205,75 EUR abwärts. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 204,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 1.769 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 214,70 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 168,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,99 Prozent auf 7.275,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.729,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Visa am 26.10.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2022 7,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

