Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tritt am Mittag auf der Stelle

Die Visa-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 204,25 EUR an der Tafel. Die Visa-Aktie legte bis auf 204,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,40 EUR nach. Bei 204,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.220 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 214,70 EUR. Gewinne von 4,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 21,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.787,00 USD – ein Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 6.559,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,32 USD im Jahr 2023 aus.

