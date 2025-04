Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Blick auf Visa-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 338,20 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 338,20 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 339,00 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,50 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.239 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,53 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 7,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 252,74 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 25,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 USD belaufen. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 393,00 USD.

Am 30.01.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,51 Mrd. USD – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

