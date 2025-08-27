Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa behauptet sich am Nachmittag

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Visa-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 349,66 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 349,66 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,14 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 349,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,46 USD. Zuletzt wechselten 105.196 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,24 USD am 26.09.2024. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 23,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

