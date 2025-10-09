DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.956 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagabend mit Verlusten

09.10.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 346,25 USD.

Die Visa-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 346,25 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 346,08 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,47 USD. Zuletzt wurden via New York 294.483 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 274,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 20,73 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,43 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

