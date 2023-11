Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 255,07 USD zu.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 255,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 255,08 USD. Bei 254,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.831 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,06 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 202,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.609,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.787,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Aktie aus.

