DAX23.814 +0,2%Est505.660 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.554 +1,1%Euro1,1580 -0,2%Öl63,17 -0,4%Gold4.186 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
Volatiliät

Vivendi-Aktien schwanken stark - Gerichtsurteil zum Bolloré-Streit

28.11.25 14:50 Uhr
Gerichts-Beben in Paris: Bolloré entgeht möglichem Millionenangebot - Vivendi-Aktie springt auf und ab | finanzen.net

Die Aktien von Vivendi haben am Freitag mit heftigen Kursausschlägen auf ein Gerichtsurteil reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vivendi S.A.
2,47 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Medienkonzerns waren zunächst um fast fünf Prozent abgesackt, bevor sie ins Plus drehten und bis zu knapp vier Prozent gewannen. Zuletzt lagen die Anteilscheine in Paris 0,08 Prozent bei 2,51 Euro im Minus

Wer­bung

Das oberste französische Gericht, der Kassationsgerichtshof, hob eine frühere Entscheidung auf, wonach der französische Milliardär Vincent Bolloré Vivendi wegen seiner "erheblichen Autorität" über die Hauptversammlungen kontrolliere, obwohl er weniger als 50 Prozent der Stimmrechte hält. Damit könnte Bolloré nun möglicherweise umgehen, ein obligatorisches und teures öffentliches Rückkaufangebot für die Anteile anderer Vivendi-Aktionäre abgeben zu müssen.

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vivendi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vivendi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Vivendi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vivendi S.A.

DatumRatingAnalyst
13.12.2023Vivendi OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2023Vivendi BuyDeutsche Bank AG
04.09.2023Vivendi Equal WeightBarclays Capital
26.01.2023Vivendi BuyUBS AG
21.10.2022Vivendi OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.12.2023Vivendi OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2023Vivendi BuyDeutsche Bank AG
26.01.2023Vivendi BuyUBS AG
21.10.2022Vivendi OutperformCredit Suisse Group
11.05.2022Vivendi BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2023Vivendi Equal WeightBarclays Capital
21.10.2021Vivendi HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2021Vivendi HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Vivendi HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Vivendi HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Vivendi verkaufenCredit Suisse Group
16.02.2018Vivendi SellCitigroup Corp.
01.09.2017Vivendi SellCitigroup Corp.
07.06.2017Vivendi ReduceKepler Cheuvreux
12.05.2017Vivendi UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vivendi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen