Vivendi-Aktien schwanken stark - Gerichtsurteil zum Bolloré-Streit
Die Aktien von Vivendi haben am Freitag mit heftigen Kursausschlägen auf ein Gerichtsurteil reagiert.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Medienkonzerns waren zunächst um fast fünf Prozent abgesackt, bevor sie ins Plus drehten und bis zu knapp vier Prozent gewannen. Zuletzt lagen die Anteilscheine in Paris 0,08 Prozent bei 2,51 Euro im Minus
Das oberste französische Gericht, der Kassationsgerichtshof, hob eine frühere Entscheidung auf, wonach der französische Milliardär Vincent Bolloré Vivendi wegen seiner "erheblichen Autorität" über die Hauptversammlungen kontrolliere, obwohl er weniger als 50 Prozent der Stimmrechte hält. Damit könnte Bolloré nun möglicherweise umgehen, ein obligatorisches und teures öffentliches Rückkaufangebot für die Anteile anderer Vivendi-Aktionäre abgeben zu müssen.
PARIS (dpa-AFX)
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Vivendi S.A.
Analysen zu Vivendi S.A.
