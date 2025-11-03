Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,436 EUR.
Um 11:57 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,436 EUR zu. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,444 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,438 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267.747 Stück gehandelt.
Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,670 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,486 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.
In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
