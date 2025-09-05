DAX23.755 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.430 +0,1%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit angezogener Handbremse

08.09.25 16:10 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volatus Aerospace-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,336 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,34 EUR 0,01 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie bewegte sich um 16:07 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,336 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,356 EUR aus. Bei 0,330 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,344 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 356.202 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,405 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 78,571 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung