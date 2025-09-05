Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volatus Aerospace-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,336 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie bewegte sich um 16:07 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,336 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,356 EUR aus. Bei 0,330 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,344 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 356.202 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,405 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 78,571 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

