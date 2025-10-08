DAX24.486 +0,4%Est505.634 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Kursentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verteuert sich am Mittwochvormittag

08.10.25 09:28 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,470 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,47 EUR -0,00 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 0,470 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,474 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,460 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420.530 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 42,553 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 552,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

