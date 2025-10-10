Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,500 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,500 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,484 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,515 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 1.407.866 Aktien.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 25,373 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 85,600 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 0,020 CAD fest.

Redaktion finanzen.net

