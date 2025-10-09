DAX24.653 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,36 +0,4%Gold4.033 -0,2%
So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Vormittag

09.10.25 09:26 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 0,510 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,510 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,498 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.037.884 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 23,881 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,882 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

