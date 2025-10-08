DAX24.617 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.919 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag stark gefragt

08.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,47 EUR 0,00 EUR 0,00%
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 0,488 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,490 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,460 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.930.896 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 37,295 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,246 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

