Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schießt am Mittag hoch

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 0,515 EUR.

Um 12:04 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 0,515 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,515 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,498 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.292.818 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Gewinne von 30,097 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 86,019 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

