Aktie im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Montagmittag freundlich

10.11.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 0,380 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,37 EUR 0,02 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,380 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,396 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,378 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 310.253 Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,316 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,053 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

