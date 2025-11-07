Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 0,334 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 0,334 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,332 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,356 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 648.653 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 50,149 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Abschläge von 78,443 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

