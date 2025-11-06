DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Abschlägen

06.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,7 Prozent auf 0,362 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR -0,02 EUR -5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 0,362 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,352 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,372 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 957.028 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 45,970 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 80,110 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

