Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag leichter

So bewegt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,380 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 0,380 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,374 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,380 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 567.538 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 76,316 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 81,053 Prozent sinken.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

