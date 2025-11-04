Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 0,412 EUR.

Um 09:13 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,412 EUR ab. Bei 0,412 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,428 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.701 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,621 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 82,524 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot