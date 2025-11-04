DAX23.781 -1,5%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1514 -0,1%Öl63,96 -1,4%Gold3.996 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag mit KursVerlusten

04.11.25 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 0,412 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,41 EUR -0,04 EUR -8,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:13 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,412 EUR ab. Bei 0,412 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,428 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.701 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,621 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 82,524 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung