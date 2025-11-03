DAX24.113 +0,7%Est505.676 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,45 -3,0%Nas23.815 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,59 -0,7%Gold4.019 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag höher

03.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 0,438 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,45 EUR 0,02 EUR 5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:57 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 0,438 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,444 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,438 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 480.124 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 34,627 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 83,562 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

