Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 7,1 Prozent auf 0,390 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 0,390 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,374 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,428 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.124.398 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 71,795 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,538 Prozent.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

