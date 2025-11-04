Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,406 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,3 Prozent auf 0,406 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,406 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,428 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 429.325 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,025 Prozent. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 82,266 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

