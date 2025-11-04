DAX23.812 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1490 -0,3%Öl64,04 -1,2%Gold3.995 -0,2%
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit negativen Vorzeichen

04.11.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,406 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,40 EUR -0,04 EUR -9,82%
Charts|News|Analysen
Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,3 Prozent auf 0,406 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,406 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,428 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 429.325 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,025 Prozent. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 82,266 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

