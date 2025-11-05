Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit roter Tendenz

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 0,380 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 11:52 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,380 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,374 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,380 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 364.342 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,316 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 81,053 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

