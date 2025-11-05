DAX23.763 -0,8%Est505.616 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Vormittag tiefer

05.11.25 09:23 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 0,378 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,37 EUR -0,02 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,378 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,374 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,380 EUR. Bisher wurden heute 172.200 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). 77,249 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 80,952 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

