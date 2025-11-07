Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,340 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,340 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,336 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,356 EUR. Bisher wurden heute 285.471 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 97,059 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Abschläge von 78,824 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umsetzen können.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

