DAX23.556 -0,8%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,95 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Take Two 914508 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlicher -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat 10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Aktienkurs im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit Kurseinbußen

07.11.25 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,340 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR 0,00 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,340 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,336 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,356 EUR. Bisher wurden heute 285.471 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 97,059 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Abschläge von 78,824 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umsetzen können.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung