Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 0,368 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 3,2 Prozent auf 0,368 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,368 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,372 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 31.059 Volatus Aerospace-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 82,065 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,435 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

