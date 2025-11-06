Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 0,366 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 0,366 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,352 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,372 EUR. Bisher wurden heute 412.439 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 45,373 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 80,328 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

