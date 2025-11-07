DAX23.605 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1549 ±0,0%Öl64,25 +1,1%Gold4.005 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

07.11.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,346 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,33 EUR -0,02 EUR -5,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 0,346 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,356 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,356 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 131.758 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Gewinne von 93,642 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 79,191 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

