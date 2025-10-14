DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Aktie im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Nachmittag tief südwärts

14.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 0,474 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,49 EUR -0,02 EUR -4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr um 5,2 Prozent auf 0,474 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,458 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,500 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.193.119 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). 41,350 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 558,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

