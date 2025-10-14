Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 0,498 EUR ab.

Um 12:00 Uhr ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,498 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,490 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,500 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 936.896 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Mit einem Zuwachs von 34,538 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 85,542 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

