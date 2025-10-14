Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace fällt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 0,492 EUR ab.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 09:18 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,6 Prozent auf 0,492 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,492 EUR aus. Bei 0,500 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 378.686 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,179 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,366 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

