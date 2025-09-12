Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,3 Prozent auf 0,342 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 0,342 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,332 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,350 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 180.792 Stück.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 95,906 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 78,947 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

