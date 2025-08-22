Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,362 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 0,362 EUR ab. In der Spitze büßte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,360 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,368 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 1.003.255 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 85,083 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 80,110 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick