DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Kursentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag schwächer

16.09.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,362 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,36 EUR -0,02 EUR -5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 0,362 EUR ab. In der Spitze büßte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,360 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,368 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 1.003.255 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 85,083 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 80,110 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung