Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 0,482 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 0,482 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,494 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,466 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 650.940 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,004 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 569,444 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot