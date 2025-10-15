DAX24.206 -0,1%Est505.610 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.773 +1,1%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1637 +0,2%Öl62,02 -0,4%Gold4.202 +1,4%
Notierung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

15.10.25 16:08 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Mit einem Wert von 0,490 EUR bewegte sich die Volatus Aerospace-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,50 EUR -0,01 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,490 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,510 EUR an. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,472 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,510 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.162.322 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 36,735 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,306 Prozent.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

