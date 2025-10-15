Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag schwächer

So bewegt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,478 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 0,478 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,476 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,510 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 876.970 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). 40,167 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,937 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

